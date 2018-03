O ritmo de aumento dos preços dos imóveis no centro histórico de Lisboa desacelerou para 5,9% no segundo semestre de 2017, o que representa a subida “mais reduzida dos últimos cinco semestres”, segundo dados da Confidencial Imobiliário, hoje divulgados.

De acordo com o Índice de Preços do Centro Histórico de Lisboa (IPCHL), que integra as freguesias lisboetas da Misericórdia, Santa Maria Maior e São Vicente, o aumento de 5,9% registado no segundo semestre de 2017, face ao semestre anterior, permitiu atingir “um novo máximo” no preço dos imóveis de 4.472 euros por metro quadrado.

“A subida semestral registada na última metade de 2017 reflete uma queda no ritmo de aumento dos preços, sendo a mais reduzida dos últimos cinco semestres (desde o final de 2015)”, revelou a Confidencial Imobiliário, com base nos dados do índice.

O ritmo de aumento dos preços dos imóveis no centro histórico de Lisboa durante o segundo semestre do último ano “influenciou também a valorização homóloga no final de 2017, que, apesar de se manter bastante relevante (i.e. de 21,1%), foi menor do que em semestres prévios”, apurou o IPCHL.

Segundo os dados da imobiliária, o aumento dos preços dos imóveis no centro histórico de Lisboa verificado no segundo semestre de 2016 face ao semestre anterior foi de 10%, o que indica que houve uma queda de 4,1% entre este período e o segundo semestre de 2017.

Para o diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães, o ciclo de valorização do preço das casas nesta área acelerou bastante nos últimos anos, já que, “depois de os preços terem atingido o seu ponto mais baixo no primeiro semestre de 2013, o mercado teve um crescimento rápido nos preços, tendo chegado a atingir valorizações homólogas de 31% no primeiro semestre de 2016”.

“Este ritmo acentuado de subida, tendo em conta o patamar de preços entretanto atingido, tenderá naturalmente a suavizar, embora mantendo um percurso de valorização, tal como aconteceu já neste último semestre”, perspetivou Ricardo Guimarães.

O índice da Confidencial Imobiliário refere ainda que o preço das casas vendidas no centro histórico de Lisboa “cresceu 67% (em termos acumulados) desde 2008 (ano base do índice)”.

“Contudo, no período de três anos compreendido entre o primeiro semestre de 2010 e primeiro semestre de 2013, o preço das casas nesta área desceu 24,2%, atingindo no final desse período o seu ponto mais baixo. Desde esse mínimo, os preços já recuperaram 110%”, apontam os dados.

