Os trabalhadores do setor privado têm até hoje, sexta-feira, 6 de janeiro, para decidir se querem ou não receber metade dos subsídios de Natal e de férias em duodécimos.

Basicamente, as regras continuam a ser as mesmas do ano passado: quem trabalha no privado pode continuar a optar por receber metade dos subsídios diluídos em 12 meses. Se não quiser, recebe por inteiro tanto o de férias como o de Natal.

Para tal, têm até hoje para, por sua vontade expressa, recusarem o regime de duodécimos. Se nada comunicarem à entidade patronal, mantém-se o pagamento por duodécimos.

Já os funcionários públicos e pensionistas não têm escolha: recebem metade do subsídio de Natal em duodécimos e a outra metade em novembro ou dezembro no caso dos pensionistas da Segurança Social. Só a partir de 2018 é que o subsídio de Natal será pago integralmente na função pública. É pelo menos essa a promessa do Governo.

O subsídio de Natal deixou de ser pago integralmente aos funcionários públicos em novembro em 2012 e é desde 2013 pago em duodécimos, um valor distribuído pelos 12 meses do ano.

