O lucro da papeleira The Navigator Company, a antiga Portucel, aumentou 10,7% no ano passado, para 217,5 milhões de euros. Este resultado positivo compara com os 196,4 milhões alcançados em 2015. No comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a empresa indica também que tem na agenda novos investimentos, que totalizam 206 milhões de euros.

Um deles é uma nova linha de produção tissue (um tecido biológico), em Cassia, onde vai gastar 121 milhões de euros, com uma capacidade nominal de 70 mil toneladas por ano. O outro, de 85 milhões, destina-se a aumentar a capacidade na fábrica de pasta de papel na Figueira da Foz.

O mesmo comunicado enviado ao regulador dá conta de vendas e produção "recorde" de papel, que alcançaram as 1.587 mil toneladas em 2016.

O forte desempenho operacional permitiu atenuar evolução negativa dos preços, com crescimento de 2% no volume de vendas de papel, 15% nas vendas de pasta e 30% no tissue".

O volume de negócios atingiu € 1,577 mil milhões, "penalizado pela redução já antecipada das vendas de energia resultante da alteração de tarifas".

O programa de redução de custos - que vai continuar este ano - teve um impacto positivo no EBITDA (lucro antes de impostos, amortizações e depreciações), de € 16 milhões. O EBITDA cresceu 2% para € 397,4 milhões.

"Depois de um terceiro trimestre particularmente adverso para o mercado do papel, o final do ano evidenciou alguma melhoria ao nível da procura, tendo o grupo registado um aumento nas vendas para a Europa e para outros mercados (excluindo Estados Unidos). Deste modo, a Navigator anunciou em dezembro um aumento dos preços do papel UWF nos mercados do Norte de África, Médio Oriente e Turquia, que efectivamente implementou no início de 2017", assinala.