O portal das Finanças revela que foram registadas mais de mil milhões de faturas, relativas a 2017. uma subida de mais de 8% face ao ano anterior.

Segundo o portal e-fatura, em 2016 foram comunicadas 925 milhões de faturas.

É também um recorde desde que o sistema e-Fatura entrou em funcionamento em 2013.

Os portugueses têm cada vez mais presente a necessidade de pedir recibo com número de contribuinte e da sua importância para deduzir esses valores no IRS.

Segundo a informação no site das Finanças, mais de 737 milhões das faturas são relativas a despesas gerais e familiares.

São cerca de 181 milhões de recibos de saúde e onde não estão ainda incluídas as taxas moderadoras. Seguem-se as despesas de educação e com restaurantes.