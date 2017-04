Já entregou o IRS e agora está à espera de saber quanto tempo demorará o reembolso a que tem direito? Para responder a estas questões o fisco lançou uma linha telefónica de atendimento personalizado que lhe permite tirar todas as dúvidas, segundo um documento publicado pela Autoridade Tributária.

Basta ligar o 217 206 707, e poderá usufruir de vários serviços nos dias úteis das 9:00 às 19:00.

Será auxiliado em todas as questões tributárias e aduaneiras bem como em dúvidas que possam surgir sobre serviços on-line do Portal das Finanças. Se está a viver no estrangeiro deve usar o indicativo português 00 351 antes do número.

Se o seu telefone não tem ainda todas as opções que lhe permitem o acesso direto à linha telefónica – em que é guiado ao longo dos serviços após marcar o 217 206 707 – terá mesmo que mesmo que falar com um operador que o ajuda.

Caso contrário, vai ao Portal das Finanças e é através do pedido de código de acesso telefónico que poderá mais tarde tirar todas as dúvidas.

Para conseguir obter o código de acesso, já dentro do Portal das Finanças, aceda a “contacte-nos em e-balcão” e, de seguida, “obter acesso telefónico”. Para completar o serviço da melhor forma deve consultar previamente o Manual de Atendimento e selecionar a opção que deseja.

O valor a pagar pela chamada é o de qualquer outra para um número da rede fixa, que é estabelecido pelo tarifário do utente.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, garantiu na semana passada que, este ano, os reembolsos do IRS devem ser feitos em 15 dias, para o reembolso automático, e de menos de um mês para os restantes contribuintes.