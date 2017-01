Um crescente stress financeiro na zona do euro, em consequência do aumento das preocupações dos investidores sobre coesão política, pode vir a ter um significativo impacto negativo sobre a economia real, de acordo com a recente análise ao cenário macroeconómico feita pela Fitch Ratings e citada pela Reuters.

O aumento do apoio a partidos políticos populistas e eurocéticos em todo o continente - no contexto de várias eleições-chave em 2017 - poderá reacender algumas das preocupações sobre a fragmentação que foram sentidas, de forma evidente, em 2012.

Embora este não seja o caso base da Fitch, a agência examinou um cenário alternativo em que as crescentes preocupações dos investidores com a coesão política da zona do euro levam a um aumento nas taxas de empréstimos bancários e nas 'yields de dívida periférica e a uma queda nos preços das ações em toda a área monetária. As implicações macroeconómicas de tal cenário são significativas, com o crescimento do PIB da zona euro a cair cerca de 1%.

Neste cenário, os riscos políticos desencadeiam um choque financeiro composto por três componentes: aumento das taxas de juros bancários para as famílias e empresas; aumento nas 'yields' das obrigações; stress do mercado de ações.

Os componentes individuais de tal choque financeiro afetariam os países periféricos da zona do euro, que incluem Itália, Espanha e Portugal, mais severamente do que os países centrais. O impacto é semelhante à simulação anterior de um choque financeiro no auge da crise da zona do euro em 2012.