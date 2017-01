A China vai fazer um investimento milionário para promover as energias renováveis no país, no âmbito de um novo plano para combater a poluição. Com isso, espera criar mais de 13 milhões de empregos.

Os cálculos são do Governo, sendo que o plano de investimento até 2020 foi aprovado em Conselho de Estado. Serão destacados 365.000 milhões de dólares, qualquer coisa como 345.000 milhões de euros para essa finalidade.

O modelo de produção energética do país será renovado através da poupança de energia e redução das emissões.

O documento, divulgado esta madrugada na imprensa do país, estabelece para 2020 um limite de consumo de energia equivalente a 5.000 milhões de toneladas de carvão, um valor que se traduz numa redução de 15% do consumo energético por unidade do PIB até este ano.