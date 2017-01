O Banco Central Europeu deverá rever a posição da sua política monetária em junho, mas não diminuir o programa de estímulos, em vigor até dezembro. foi o que expressou esta segunda-feira o membro do BCE Ewald Nowotny.

Há crescente pressão na Alemanha para terminar o programa do BCE se a inflação recuperar. E a olhar para janeiro, é o que se perspetiva: os preços no consumidor, harmonizados para comparar com outros países europeus, subiram 1,9%, depois de um aumento de 1,7% em dezembro. Ultrapassaram em muito o crecimento dos preços em economias mais pequenas como a Itália, onde o sentimento anti-euro está a aumentar. Ainda assim, a inflação na Alemanha está ainda abaixo da meta de 2% do BCE.

Nowotny, que também é governador do banco central austríaco, disse o BCE vai provavelmente esperar pelas previsões económicas de junho, antes de confirmara posição da sua política monetária. Ainda assim, mesmo nessa altura, nenhuma decisão deverá ser tomada em relação a fechar a torneira dos estímulos monetário que têm sido postos em prática precisamente para fomentar o crescimento da inflação na zona euro.

A discussão sobre a nossa avaliação económica em geral deverá (ter lugar) em Junho. Mas isto não é uma discussão sobre 'tapering' [o fim gradual do programa]".

O membro da instituição liderada por Mario Draghi acrescentou, segundo a Reuters, que qualquer aumento nas taxas de juro do BCE, atualmente em território negativo, só vai ocorrer depois do início da retirada de estímulos. Citou, para esse efeito, a política adoptada pela Reserva Federal dos EUA.