O número de pessoas assistidas por instituições que esteve “uma vez ou outra” sem comer durante um dia inteiro “aumentou de forma significativa” entre 2014 e 2016, passando de 18% para 26%, revela um estudo da Universidade Católica.

Realizado pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, em parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome e a Entrajuda, o estudo, hoje divulgado, faz parte de um projeto iniciado em 2010, que tem sido repetido de dois em dois anos a uma amostra de instituições, permitindo acompanhar a evolução de famílias que assistem.

Segundo o estudo Utentes de instituições de solidariedade social - Uma abordagem à Pobreza nesta população, são os inquiridos com idades entre os 41 e os 65 anos que mais referiram ter estado algum dia inteiro sem comer (37%).

A percentagem de inquiridos que refere que “às vezes” não teve dinheiro para ter comida até ao fim do mês também tem vindo a aumentar ao longo dos quatro anos atingindo 46% em 2016.

Este estudo apresenta os resultados de 1.466 inquéritos a famílias recolhidos em finais de 2016.

Mais de metade (51%) das famílias recebe apoio de uma instituição há mais de dois anos e 22% entre um e dois anos, sendo a alimentação o principal apoio recebido (85%).

Outro dado importante revelado neste estudo é que duas em cada três famílias apoiadas por instituições de solidariedade social têm rendimentos mensais líquidos inferiores a 500 euros e o desemprego está presente em 47% dos agregados.

Em 2016, o rendimento per capita médio das famílias era de 187 euros. Nas que têm crianças esse valor é de apenas 146 euros e nas que não têm é de 225 euros.

No ano passado, 67% das famílias dispunham de rendimentos mensais líquidos abaixo dos 500 euros, um facto que tem sido constante nas várias edições do estudo.

Segundo o estudo, o escalão mais alto de rendimento (501 euros ou mais) alcança o maior valor percentual de sempre, abrangendo 33% das famílias. Contudo, apenas 12% apresentam rendimentos superiores a 750 euros.

Em cerca de metade das famílias, a pessoa que mais contribui financeiramente não tem instrução ou apenas o primeiro ciclo do ensino básico, e apenas 5% têm um grau superior.

Os agregados familiares com menores rendimentos correspondem a respondentes com menos escolaridade, com mais idade e com agregados familiares mais pequenos”, sublinha a investigação, a que a agência Lusa teve acesso.