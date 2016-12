O primeiro-ministro enquadrou a promulgação pelo Presidente da República do Orçamento do Estado para 2017 (OE2017) entre os fatores de estabilidade política e garantiu que o défice este ano ficará abaixo de 2,5%, a meta europeia.

António Costa falava esta quarta-feira, perante os membros do Conselho da Diáspora das Comunidades Portuguesas, em São Bento.

Pela primeira vez teremos o nosso défice orçamental a cumprir as regras da União Europeia. Agora, que já faltam poucos dias para o final do ano, já podemos dizer com tranquilidade e segurança que o défice ficará mesmo abaixo dos 2,5%, o limite que tinha sido fixado pela Comissão Europeia. Ficaremos abaixo, com conforto, dos 2,5%", declarou o chefe do Executivo.