O ministro do Planeamento e das Infraestruturas manifestou-se hoje "muito convencido" de que a solução de um aeroporto complementar no Montijo, para aumentar a capacidade aeroportuária na região de Lisboa, conseguirá a maioria parlamentar de dois terços.

"Estou muito convencido disso [maioria parlamentar de dois terços]", referiu Pedro Marques, sublinhando que "houve um largo consenso" sobre aquela solução com "quase todos" os partidos políticos, "nomeadamente com o maior partido da oposição".

O primeiro-ministro defendeu, na quarta-feira, que os grandes projetos de obras públicas devem ser aprovados com elevada seletividade e por maioria parlamentar de dois terços, dando como exemplo o aeroporto de Lisboa, que se tornou questão de "emergência".

Hoje, em Guimarães, à margem da assinatura de um protocolo entre o Governo e a Câmara local para a construção de ecopistas naquele concelho, Pedro Marques disse que espera que no próximo ano, depois dos estudos que faltam, nomeadamente os ambientais, seja concretizada a construção do aeroporto complementar no Montijo.

"É uma solução muito urgente, face à necessidade de expandir a capacidade aeroportuária na região de Lisboa",referiu.

Vincou também que aquela solução é "comportável" do ponto de vista financeiro e irá duplicar a capacidade aeroportuária na região de Lisboa, complementando o Aeroporto Humberto Delgado.

Pedro Marques afirmou que a expansão da capacidade aeroportuária do país "é muito importante e está a acontecer", para que Portugal possa "continuar a suportar" o crescimento do emprego através do setor do turismo.

O ministro destacou que o Governo está a investir "muito" no Aeroporto de Faro, adiantando que, no próximo sábado, anunciará investimentos também no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto.