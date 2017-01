O Produto Interno Bruto de França desiludiu no ano passado. A economia cresceu apenas 1,1%, segundo o instituto nacional de estatísticas (Insee).

A expansão do PIB é significativamente inferior às previsões do Governo, que esperava um aumento de 1,4% do PIB no conjunto de 2016.

No quarto trimestre do ano passado, o PIB aumentou 0,4%, aceleração que ajudou o ano a fechar com uma criação de riqueza 1,1% superior a 2015.

Ora, precisamente nesse ano, o crescimento tinha sido de 1,2%.