A Alemanha prevê crescer menos em 2017 do que no ano passado. O governo alemão antecipa que o Produto Interno Bruto (PIB) progrida 1,4%, depois de ter registado um crescimento de 1,9% em 2016.

Depois de aprovado o relatório económico anual aprovado, pelo Conselho de Ministros, o ministro da Economia, Sigmar Gabriel, argumentou que a diminuição do crescimento é um efeito de haver menos dias laborais em 2017 do que no ano passado.

O relatório também afirma que houve um aumento do emprego no ano passado. Mais um 1,5 milhões de pessoas conseguiram trabalho para um total de 43,5 milhões.

A taxa de desemprego, de 6,1%, foi a mais baixa desde a reunificação alemã em 1989.

O país vai viver um ano de eleições. Os alemães serão chamados a votar em setembro e o atual presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, vai concorrer contra Angela Merkel.