O ministro do Planeamento adiantou hoje que nos dois primeiros meses deste ano o ritmo de pagamentos de incentivos está 50% acima da média de 2016, com as empresas a receber mais de 60 milhões de euros por mês.

Durante a sua intervenção inicial na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, onde está a ser ouvido, o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, deixou "uma boa notícia já relativa a 2017".

"Nestes dois primeiros meses, fruto da execução acelerada do investimento das empresas, o ritmo de pagamentos de incentivos que estamos a executar está 50% acima da média de 2016. Estamos a pagar às empresas mais de 60 milhões de euros por mês", disse Pedro Marques.

O ministro afirmou que até ao momento já foram pagos 585 milhões de euros de incentivos às empresas, o que significa uma antecipação em três anos do ritmo de execução do QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional).

Pedro Marques lembrou ainda que em 2016 "foram batidos por duas vezes" os recordes de candidaturas, em termos de intenções de investimento, tendo sido aprovados mais de 8.300 projetos empresariais, ou seja, mais de 5.300 milhões de euros de investimento das empresas, que criarão mais de 25 mil empregos em Portugal.

Pedro Marques aproveitou ainda a ocasião para anunciar que vai lançar em março o concurso para um novo Sistema de Incentivos ao Emprego e ao Empreendedorismo, com uma dotação de 320 milhões de euros.

O ministro disse que o novo sistema de incentivos destina-se sobretudo à proximidade e a territórios de baixa densidade, apoios que considera "particularmente importantes", já que "duplicarão o peso da população que vive nestes territórios".

O novo sistema de incentivos "será gerido de forma descentralizada, próxima dos territórios e das populações, pelos Grupos de Ação Local e pelas Comunidades Intermunicipais".