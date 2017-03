O atual e o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais vão ser ouvidos esta quarta-feira, no Parlamento, pelas 10:00, sobre os 10.000 milhões de euros transferidos para offshore entre 2011 e 2014, e que não constam nas estatísticas do Fisco. Rocha Andrade e Paulo Núncio darão as suas explicações dois dias depois de se saber que o Ministério Público já está a investigar o caso.

A propósito, e antes das audições, recorde o que disseram os políticos portugueses e os envolvidos nesta polémica:

Tais notícias [sobre a alegada falta de controlo de transferências para paraísos fiscais] exigem uma investigação e explicações e, a confirmarem-se, são bastante preocupantes, tendo em consideração que o combate à fraude e à evasão fiscais deve constituir uma das prioridades na atuação [da Autoridade Tributária e Aduaneira].” Requerimento do PSD entregue à presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, deputada Teresa Leal Coelho 21-02-2017

Quando se trata de taxar e colocar os impostos sobre quem trabalha, quem trabalhou, quem tem as suas poupanças, rapidamente é executado. Quando se trata de dinheiros ganhos em especulação, existe sempre esta vulnerabilidade que permite que milhares de milhões de euros saiam do nosso país sem a devida taxação.” Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP 21-02-2017

Naturalmente que esta situação [fuga de 10 mil milhões de euros para ‘offshore’] merece ser investigada porque, a confirmar-se, pode ser de alguma maneira preocupante.” Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República 22-02-2017

Na ocasião em que desempenhei funções governativas, nunca tive conhecimento de nenhuma situação destas, quero dizer-lhe [ao primeiro-ministro] hoje na oposição que sou o primeiro interessado em que se apure exatamente tudo o que se passou.” Pedro Passos Coelho, presidente do PSD, no último debate quinzenal 22-02-2017

Verifico que, relativamente ao período do seu governo, PSD e CDS têm seguido o princípio da partilha de responsabilidade: quando falamos do Banif, a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, diz nada saber, quando se fala de incumprimento pela administração fiscal - sob tutela de secretário de Estado do CDS - é o senhor deputado, então primeiro-ministro [Pedro Passos Coelho], que lava as mãos." António Costa, primeiro-ministro, no último debate quinzenal 22-02-2017

Moral da história: a culpa morre solteira ou foi a empregada da limpeza que avariou o computador a limpar.” Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, no úlltimo debate quinzenal 22-02-2017

Ao contrário desta maioria de esquerda que utiliza recursos parlamentares inadmissíveis em democracia para impedir a descoberta de toda a verdade, ao contrário desta esquerda unida que oprime os direitos da oposição no parlamento - e isso é grave, é muito grave -, deste lado não há medo nenhum de descobrir a verdade, de inquirir, de ouvir as respostas.” Assunção Cristas, presidente do CDS/PP, no último debate quinzenal 22-02-2017

A senhora deputada [Assunção Cristas] quer voltar a ser a líder do partido dos contribuintes, mas pelo seu currículo sabemos que os únicos contribuintes que foram poupados foram mesmo aqueles que levaram o dinheiro para as ‘offshore’." António Costa, primeiro-ministro, no último debate quinzenal 22-02-2017

Faremos hoje na oposição exatamente o contrário do que os senhores, no Governo e na maioria, estão a fazer em relação à Caixa Geral de Depósitos, onde existe uma plena ocultação e uma violação das regras mais básicas da transparência.” Pedro Passos Coelho, presidente do PSD, no último debate quinzenal 22-02-2017

Não tive conhecimento da situação descrita relativamente ao não tratamento de parte das declarações dos bancos pela AT [Autoridade Tributária].” Paulo Núncio, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 22-02-2017

Queremos que toda a verdade seja apurada, não tememos nada, não temos o temor que PS, PCP e BE têm a propósito da Caixa Geral de Depósitos. (…) Uma vez que o Governo quis caminhar por esta insinuação soez e indigna, chegou a altura de acelerarmos ainda mais esse processo de averiguação no parlamento.” Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD 23-02-2017

Estou tão à vontade nesta matéria que não posso se não incentivar a procura da verdade e facilitar, seja através das audições no parlamento, seja, se for necessário, com a criação de uma comissão de inquérito, o apuramento de toda a verdade.” Pedro Passos Coelho, presidente do PSD 24-02-2017

Essa divulgação [transferências financeiras para paraísos fiscais] não estava, assim, dependente de uma aprovação expressa ‘a posteriori’ do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais [no caso, ele próprio, Paulo Núncio].” Paulo Núncio, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Diário de Notícias, 24-02-2017

Caso tivesse sido intenção do SEAF [secretário de Estado dos Assuntos Fiscais], da altura, disponibilizar publicamente a informação produzida, teria tido a possibilidade de, em qualquer momento, ao longo dos quatro anos seguintes (com o ex-diretor-geral que escreve estas linhas, ou com qualquer dos que se lhe seguiram) anular o suposto ‘erro de perceção’.” Azevedo Pereira, antigo diretor-geral do fisco Nota enviada às redações, 24-02-2017

[Paulo Núncio] declarou ter tomado conhecimento dos elementos que foram comunicados, mas não autorizou a sua divulgação, tal como lhe foi solicitado." Azevedo Pereira, antigo diretor-geral do Fisco Nota enviada às redações, 24-02-2017

Tendo em conta o tempo que decorreu entre os factos e o presente e tendo tido agora a oportunidade de revisitar os documentos que têm sido noticiados (…) considero legítima a interpretação dos serviços que levou à não publicação das estatísticas no portal das Finanças. Assumo, por isso, a responsabilidade política pela não publicação das referidas estatísticas.” Paulo Núncio, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 25-02-2017

Querendo libertar o partido a que pertenço [CDS-PP] de quaisquer controvérsias ou polémicas nesta matéria, solicitei à presidente do partido que aceitasse a cessação das minhas funções nos órgãos nacionais.” Paulo Núncio, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 25-02-2017

Qualquer sugestão de comportamento impróprio [do anterior governo] é inaceitável.” Maria Luís Albuquerque, ex-ministra das Finanças Expresso, 25-02-2017

Paulo Núncio mostrou uma grande elevação de caráter e o país deve muito ao doutor Paulo Núncio pelo trabalho de combate à fraude e à evasão fiscal.” Assunção Cristas, presidente do CDS/PP 26-02-2017

Queremos ouvir as explicações do dr. Paulo Núncio. (…) Mas, mais importante do que a publicação das estatísticas, é (…) apurar se, dessas transferências, ficaram ou não ficaram por pagar impostos.” Hugo Soares, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD 26-02-2017

Esta decisão individual e pessoal do dr. Paulo Núncio não apaga a necessidade de esclarecimento cabal de toda a dimensão e extensão desta responsabilidade política e (…) a necessidade de apurar exatamente qual é a extensão do problema.” João Oliveira, líder parlamentar do PSD 26-02-2017