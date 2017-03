O presidente da União dos Sindicatos Independentes (USI), Paulo Marcos, considerou que os partidos representados no parlamento mostraram recetividade quanto à possibilidade da estrutura sindical vir a integrar o Conselho Económico e Social (CES).

Contámos com a recetividade dos cinco partidos representados na Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, que compreenderam que faz sentido a representação dos sindicatos independentes no CES e isso deixou-me moderadamente otimista", disse Paulo Marcos à agência Lusa.

O presidente da USI foi ouvido pelo grupo de trabalho que, no âmbito da Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, tem estado a analisar a possibilidade de alargamento do CES.

A USI tem-se candidatado por várias vezes ao CES, mas sem sucesso.

Achamos que faz todo o sentido o sindicalismo independente estar representado no CES e a USI tem vindo a crescer em termos de representatividade, agora é preciso mudar a lei", disse Paulo Marcos.

Para o sindicalista, a audição desta quarta-feira no parlamento foi "um progresso importante".

O grupo de trabalho para o alargamento do Conselho Económico e Social ouviu também o presidente do Conselho Nacional da Juventude (CNJ), que salientou o apoio de todos os partidos.

Há vários anos que pretendemos integrar o CES enquanto representantes de todos os jovens e agora, depois de termos tido reuniões com todos os grupos parlamentares, verificámos que contamos com o seu apoio generalizado", declarou à Lusa o presidente do CNJ, Hugo Carvalho.

Hugo Carvalho afirmou que o CNJ quer ocupar dois lugares no plenário do CES, não apenas para discutir políticas de juventude, mas sim para participar nos debates relativos a questões económicas e sociais do país.

Na quinta-feira o plenário parlamentar vai debater seis projetos de lei (três do PSD, um do CDS-PP, um do PS e um do Bloco de esquerda) para o alargamento do CES a representantes de jovens, reformados e das comunididades portuguesas.

O CES foi constituído em 1991 e desde então a sua constituição foi alterada por seis vezes.