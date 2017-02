O Presidente da República recebeu hoje, no Palácio de Belém, em Lisboa, Rui Vilar e Paulo Macedo, presidente e presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), foi anunciado pela Presidência.

Segundo o “site” da Presidência da República, o encontro aconteceu no final do primeiro dia de mandato de Paulo Macedo e Rui Vilar à frente da CGD e o Presidente desejou “felicidades no exercício” das funções aos novos dirigentes do banco público.

A nova administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD), liderada por Paulo Macedo, entrou hoje em funções, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter dado a necessária 'luz verde' aos membros que a integram na semana passada.

A nova equipa de gestão do banco público é composta por oito elementos, dos quais apenas uma é mulher, tem o ex-ministro da Saúde Paulo Macedo como presidente da Comissão Executiva e Rui Vilar como presidente do Conselho de Administração.

Na passada quarta-feira, em comunicado, a tutela referiu ainda que serão "submetidos ao BCE e sujeitos ao processo de avaliação de idoneidade e adequação os administradores não executivos".