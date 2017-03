O presidente executivo da Sonae, Paulo Azevedo, admitiu hoje uma expansão da parceria com a Satya, à qual o grupo se associou para entrar no retalho alimentar em Moçambique, mas assegurou que Angola ficará de fora do acordo.

“Estamos a desenvolver uma parceria importante, mas ainda são só duas lojas, é um investimento ainda pequeno”, afirmou Paulo Azevedo durante a apresentação das contas de 2016 da Sonae, que hoje decorreu na Maia.

Embora remetendo desenvolvimentos para “mais tarde em 2017”, o líder da Sonae revelou que os parceiros estão “a procurar novas localizações para crescer” em África e, sem querer avançar eventuais novos mercados, deixou desde logo claro que Angola – onde foi mal sucedida uma primeira tentativa de entrada no retalho alimentar, com a empresária angolana Isabel dos Santos – ficaria de fora.