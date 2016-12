O preço dos passes intermodais dos transportes públicos de Lisboa vão aumentar entre 0,10 e 1,30 euros em 2017, na sequência de um despacho do Governo publicado esta quarta-feira e que fixa um aumento máximo de 1,5%.

De acordo com o despacho, assinado pelos secretários de Estado das Finanças, das Infraestruturas e do Ambiente, “é fixada em 1,5% a percentagem máxima de aumento médio nos preços atualmente praticados” para os títulos relativos aos transportes coletivos de passageiros nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Isto significa que, e de acordo com uma nota publicada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), os preços dos passes intermodais praticados em Lisboa vão subir entre 0,10 euros (o exemplo do passe L123 para os idosos - só ao fim de semana) e 1,30 euros (no exemplo dos L123 Seixal e Montijo/Alcochete).

O Governo justifica este aumento máximo de 1,5% com a “variação dos fatores de produção, devendo contribuir para a manutenção de um serviço de transportes contínuo, geral e eficiente”.

O Executivo defende ainda que “os indicadores económicos esperados para 2016 e 2017 e a variação dos fatores de produção, especialmente dos custos energéticos e de pessoal, verificados desde a última atualização tarifária realizada em dezembro de 2013, tornam necessária uma atualização tarifária para vigorar no ano 2017”.

Por outro lado, e segundo o Orçamento do Estado para 2017 (OE2017), será atribuído um desconto de 25% no passe mensal de transportes públicos para estudantes universitários até aos 23 anos (sub-23).

Eis os preços dos passes intermodais da Área Metropolitana de Lisboa, segundo a informação divulgada pelo IMT: