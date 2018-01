A participação de acidentes de trabalho passa a ter de ser, obrigatoriamente, feita de forma eletrónica pelas empresas. A Associação Portuguesa de Seguradores explica que o regime legal foi recentemente alterado e que foi publicada ontem, quinta-feira, a portaria regulamentar que aprova os respetivos modelos.

A participação de acidentes de trabalho passa assim a ser efetuada, obrigatoriamente, por via informática, no prazo de 24 horas a partir da data do conhecimento do acidente pelo empregador para a respetiva Seguradora, constituindo contraordenação grave o não cumprimento desta obrigação", lê-se em comunicado.

A TVI24 questionou a APS sobre que consequências têm estas contraordenações graves e se se traduzem em multas, mas até ao momento ainda não obteve resposta.

Há exceções na obrigatoriedade de envio informático destas participações. Ficam de fora as microempresas (com menos de 10 trabalhadores), trabalhadores independentes e trabalhadores do serviço doméstico. Estes ainda poderão remeter à seguradora a participação de acidente de trabalho em suporte papel. Mas, se preferirem, também "já podem e devem fazê-lo" pela Internet.

A APS justifica que a participação eletrónica de acidente de trabalho "é mais simples e de rápida concretização". Tem quatro vantagens:

a seguradora pode agir de forma célere

pode identificar rapidamente o trabalhador acidentado

fazer intervir os prestadores de cuidados de saúde

regularizar com o empregador os aspetos administrativos inerentes a estes processos

A Participação Eletrónica de Acidentes de Trabalho está disponível na página de entrada do Portal da APS.

Em 2017, morreram em Portugal 115 pessoas e 315 ficaram feridas com gravidade em acidentes de trabalho, de acordo com dados registados pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) divulgados no início de janeiro.