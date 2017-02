Termina hoje o prazo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) do espanhol CaixaBank sobre a maioria do capital social do BPI. Os resultados da operação só serão conhecidos amanhã numa sessão especial de Bolsa.

Quem quiser vender os títulos poderá fazê-lo até às 15:00 de hoje.

O banco catalão oferece 1,134 euros por cada ação do BPI, um valor acima da cotação de fecho dos títulos na última sessão.

Apesar do montante oferecido na OPA estar em linha com o valor a que se negoceiam as ações, os analistas acreditam que a oferta será bem sucedida e recomendam a venda na oferta

O CaixaBank tem já nas mãos 45,5% do capital do BPI, precisando apenas de mais 5% para garantir o controlo da instituição.