A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu hoje registar a Oferta Pública de Aquisição (OPA) do CaixaBank sobre a totalidade do capital do BPI, oferecendo o banco espanhol 1,134 euros por cada ação do BPI.

A informação divulgada pelo regulador dos mercados de capitais indica ainda que a operação arranca já esta terça-feira, dia 17 de janeiro, e decorre até 7 de fevereiro.

O preço agora oferecido não regista o agrado de todos os acionistas, concretamente, da associação de pequenos investidores (ATM) que já tinha dito estar a preparar várias ações judiciais caso não houvesse uma subida do preço oferecido pelo Caixabank, sendo que uma das ações seria contra o próprio Conselho de Administração do banco. A ATM queria um preço que reflitisse, para todos os acionistas, a cedência do controlo do Banco Fomento Angola (BFA) a Isabel dos Santos.

É que em setembro, o BPI fez um acordo com a Unitel (operadora angolana controlada por Isabel dos Santos, na altura segundo maior acionista do BFA, com 49,9% do BFA) para a venda de 2% do capital do BFA por 28 milhões de euros, passando assim a Unitel a ficar com o controlo do banco angolano. Em contrapartida, a Santoro (empresa também de Isabel dos Santos, segunda maior acionista do BPI a seguir ao CaixaBank) permitiu o fim do limite de votos no BPI, passo essencial para o Caixabank tomar o controlo do banco português.

O banco catalão, que já controla cerca de 45% do capital do BPI, teve lucros de 970 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2016, menos 2,6% face ao período homólogo, incluindo impactos extraordinários associados à integração do Barclays em 2015.