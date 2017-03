Paulo Núncio só foi taxativo no final da primeira ronda de perguntas dos deputados, já a audição decorria há duas horas e meia, sobre se os ex-ministros das Finanças sabiam da sua decisão de não divulgar estatísticas sobre as transferências para offshore. Excluiu Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque de qualquer responsabilidade na polémica que estalou só agora, com outro Governo em funções.

Nunca discuti a questão da não divulgação de estatísticas com Vítor Gaspar e com Maria Luís Albuquerque. A responsabilidade é só minha.”

O ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no anterior governo PSD/CDS-PP assume sozinho a "responsabilidade política". Fê-lo no fim de semana e reiterou-o hoje, no Parlamento, argumentando que, pelas "dúvidas" que teve, optou por não publicitar as ditas estatísticas.

A esquerda logo tentou perceber se tomou a decisão de forma isolada, se algum membro do Governo e/ou da Autoridade Tributária sabiam. Começou por dizer que não partilhou a decisão "com mais nenhum membro do Governo". "A decisão foi só minha, a responsabilidade só a mim pode ser assacada".

Porém, mais à frente, admitiu que "tenha tido conversas" com os ministros das Finanças "sobre as questões em geral do combate à evasão fiscal", mas chegou a enfatizar que a questão das transferências para offshore era por si acompanhada, "em particular", dentro do executivo.

O Bloco de Esquerda não foi na conversa, sugerindo sugere que como governante teve "dúvidas", era expectável que tivesse falado com os ministros. Nesse momento, disse não se lembrar "desta matéria em particular".

"O Governo estava a par?", pergunta BE. A resposta não foi direta: "Eu estava a par". Mariana Mortágua tirou as suas ilações:

"É clarrísimo que não houve publicação de estatísticas porque o Governo não quis que houvesse. É inegável. E as primeiras declarações que deu sobre este assunto são falsas [sobre a AT ter independência para publicar as estatísticas]. Escolheu uma explicação consciente sobre a verdade deste caso".

Também João Galamba pegou nisso, depois. "O conhecimento dos gabinetes de Gaspar e Maria Luís [por via dos despachos] mostra que esses ministros tinham conhecimento" da situação.

Foi já só em resposta à deputada do seu partido, Cecília Meirelas, que Paulo Núncio foi assertivo, ao dizer que "nunca" discutiu com os ex-ministros que o tutelavam sobre a não publicação das estatísticas.

Frisou, igualmente, e por diversas vezes, ao longo da audição, que “não há relação absolutamente nenhuma” entre a não publicação de estatísticas e os 10 mil milhões sem controlo. "Nunca dei nenhuma instrução relacionada com combate à fraude nem sobre esta questão em concreto", das 20 declarações agora investigadas e os 10.000 milhões", afiançou.

O PS, através de Eurico Brilhante Dias, concluiu que há uma semana com este caso na praça pública, Paulo Núncio já deu três versões do que aconteceu: "Primeiro era a Autoridade Tributária, depois a responsabilidade era sua, agora diz que a ocultação foi deliberada".

"Nestes 10.000 milhões de euros não sabemos se houve evasão fiscal. Mas sabemos que esta publicitação nos dá o alerta para irmos ver quem fugiu", lembrou.

A moeda de troca de Paulo Núncio foi acusar o atual executivo de ter retirado três paraísos fiscais da lista, ficando assim fora do radar do Fisco, logo, de eventuais alertas de fuga.

À direita, o CDS, partido de Paulo Núncio, constatou que a "ironia é que o grande facto que PS e BE trazem tem a ver com divulgação de estatísticas". "Depois de uma semana e que ouvimos repetidas vezes que 10 mil milhões tinham voado, tinham fugido... Depois disto tudo todas as perguntas feitas são só sobre a divulgação de estatísticas".

Cecília Meireles enalteceu ainda a ida do ex-governante centrista ao Parlamento. "Marca a diferença: não é obrigado a estar aqui, quis estar aqui e quem não deve não teme, quer esclarecer".

O deputado Duarte Pacheco, por sua vez, vincou que o PSD "não tem dúvidas" sobre a relevância e a necessidade de as transferências para offshore serem públicas.