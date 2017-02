Tal como já tinha feito referência o primeiro-ministro, o ministro das Finanças, Mário Centeno, fez hoje questão de reforçar que o défice de 2016 ficará "claramente" abaixo de 2,3%. E com um saldo orçamental primário excedentário em 2016 (acima de 2%), pela primeira vez em muitos anos.

Centeno disse ainda que todas "as instituições internacionais falharam. Mas o seu erro não foram as previsões, foi não compreenderem a essência da política económica do Governo. Foi não respeitar o esforço das empresas e dos trabalhadores portugueses".

Durante a apresentação o relatório da OCDE, o ministro da tutela disse ainda que Portugal poderá dar uma novidade à Organização em matéria de desemprego, muito em breve. Fazendo-o descer abaixo dos dois dígitos, ao contrário do estimado pelo organismo.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico revelou hoje que o investimento em Portugal está mais de 30% abaixo do nível de 2005 e antecipa que o desemprego se vá manter nos dois dígitos nos próximos anos. Ou seja, acima de 10% até 2018. Quanto ao crescimento será de 1,2% em 2017, como já tinha referido em novembro.