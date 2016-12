Só em juros, o Estado encaixou 1.280 milhões de euros entre 2012 e 2016 com os empréstimos que fez aos bancos, as chamadas obrigações de conversão contigente.

O balanço, feito pelo Diário de Notícias, BCP, reporta aos 5.800 milhões de euros que a Caixa Geral de Depósitos, o BPI e o Banif pediram ao Estado para processos de reestruturação depois de a troika ter entrado em Portugal, em 2011.

Ora, essas obrigações contingentes surgiram nessa altura, como um mecanismo de financiamento público para salvar a banca descapitalizada.

A taxa de juro efetiva anual ficou fixada nos 8,5% acrescida de 25 pontos a cada ano e de 50 no quarto ano.

Só o BPI conseguiu pagar o empréstimo, de 1.500 milhões de euros, de forma acelerada sem acumular juros.

O BCP é o banco que mais juros pagou aos cofres públicos pelos 3.000 milhões que recebeu (o dobro do pedido pelo BPI). Ainda lhe falta saldar 700 milhões de obrigações por pagar.

Já a Caixa recorreu a 900 milhões e o Banif, alvo de resolução já em 2015, pediu 400 milhões.

Contas feitas, do total de 5.800 milhões de euros, apenas os 900 milhões entregues à CGD não vieram do cheque de 12 mil milhões que ficou disponível para o setor financeiro na altura do empréstimo de 78 mil milhões de euros, no âmbito do resgate financeiro da troika. Desse envelope financeiro, só metade foi usado para os bancos.