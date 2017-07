No Mundo existem 226,450 pessoas que entram a categoria de milionário. As suas fortunas são superiores a 34 milhões de euros.

De acordo com o relatório Billionaire Census 2017, da empresa Wealth-X, a categoria de milionários tem vindo a aumentar, quer por via dos rendimentos, quer por via do património.

É a quarta vez que este censo é realizado e tem em consideração vários fatores, como as tendências regionais, as mudanças no património líquido das pessoas, o género e a sua fonte de riqueza.

8.350 milionários vivem em Nova Iorque, nos Estados Unidos

7.650 milionários vivem em Hong Kong

6.040 milionários vivem em Tóquio, no Japão

4.600 milionários vivem em Los Angeles, nos Estados Unidos

3.630 milionários vivem em Londres, Inglaterra

Nova Iorque, Newark e Jersey são as cidades que mais atraem os milionários. Os outros dois destinos escolhidos são Hong Kong e Tóquio, sendo que a capital japonesa registou um aumento de pessoas muito ricos em 30 cidades.

Das cidades que fazem parte do top 30 das preferidas pelos milionários mais de metade são americanas.

Todas as cidades, à exceção de Houston, registam um aumento da população milionária em 2016. [Os milionários] são beneficiados pelo melhor desempenho dos mercados financeiros, a expansão do setor tecnológico”, revela o relatório da Wealth-X.

No radar das preferências dos milionários também estão cidades como São Francisco, Houston, Boston, Filadélfia, Seattle, Atlanta, Miami, Mineápolis, Detroit, San Diego e Phoenix.

A capital britânica está no quinto lugar de preferências dos milionários para viver. No entanto, ocupa o primeiro lugar entre as cidades europeias.

Seja como for, Londres sofreu uma queda na classificação "Os níveis de riqueza foram afetados pela fraqueza da moeda e preocupações relacionadas ao Brexit", diz o relatório.

Em 2016, a população mundial de milionários cresceu 3,5% em comparação com o ano de 2015. Entre 2014 e 2015 registou-se um declínio acentuado no aparecimento de novos milionários.”.

Entre o universo de milionários, os homens claramente estão em maiora, já que as mulheres representam apenas 12,8% da riqueza em 2016.

Para se ter uma ideia, quase metade dos milionários tem, nada mais nada menos, do que fortunas compreendidas entre 34 e 44 milhões de euros.

Este relatório não inclui dados sobre Portugal, mas o balanço mais recente, que também diz respeito a 2016, aponta para que no ano passado tenham alcançado tal estatuto mais 1.339 pessoas. No total, o país tem, pelo menos, 54.233 pessoas com um património acima de um milhão de dólares (ou 940 mil euros).

