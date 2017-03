O prémio "Banknote of the Year" – melhor nota do ano -, uma iniciativa da International Bank Note Society (IBNS) para reconhecer uma nota excecional emitida em cada ano, tem as votações abertas, aos membros da sociedade, até ao próximo domingo, dia 19 de março.

Os membros do IBNS podem nomear uma das 19 notas da lista para o prémio de 2016, através de banknoteoftheyear@ibns.biz.

As notas devem ter sido emitidas ao público pela primeira vez durante o ano do prémio, devem ter mérito artístico e / ou características de segurança inovadoras e estar em circulação.

Os votantes têm que justificar a razão do seu voto e, se possível, enviar a nota digitalizada, frente e verso.

O vencedor é anunciado na primeira reunião do conselho do IBNS do ano.

No ano de 2015, a vencedora foi a nota de cinco dólares da Nova Zelândia [na foto no inicio da página].

A IBNS foi fundada em 1961, atuando desde sempre como organização educacional sem fins lucrativos. Em prol dessa finalidade, tem como objetivos estimular e promover o estudo e conhecimento das notas e moedas de papel em todo o mundo. A IBNS tem mais de 2.000 membros e está em mais de 90 países.

NOTAS a VOTAÇÃO

Nota indiana de 2.000 rupias

Nota de 500 hrivnas da Ucrânia

Nota de 500 rupias das Seychelles

Nota de 100 coroas da Suécia

Nota de 5 libras da Escócia (Royal Bank of Scotland)

Nota de 500 rials da Arábia Saudita

Nota de 50 dólares da Nova Zelândia

Nota de 2.000 dinares da Macedónia

Nota de 1.000 rufiyaas das Maldivas

Nota de 50 laris da Georgia

Nota de 4 libras da Inglaterra

Nota de 50.000 pesos da Colombia

Nota de 50 francos da Suíça

Nota de 5 libras da Escócia (Bank of Scotland)

Nota de 100 rublos da Bielorrússia

Nota de 10 dólares da Bahamas

Nota de 20 dinares do Bahrain

Nota de 20 dólares da Austrália

Nota de 500 pesos da Argentina