A cidade de Kiel, no norte da Alemanha, emitiu uma edição limitada de notas de zero euros, com o aval do Banco Central Europeu.

Vendida por 2,5 euros, a nota foi criada a pensar nos turistas e colecionadores. A primeira edição, de 5 mil unidades, esgotou num só dia, mas a cidade portuária vai emitir mais exemplares.

A nota foi impressa no mesmo papel das notas europeias e é parecida com as verdadeiras.

Como lembrança turística, a nota tem estampadas imagens de importantes monumentos europeus, como a porta de Brandemburgo em Berlim, o Coliseu em Rona, a torre Eiffel, ou a Sagrada Família em Barcelona.