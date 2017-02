A Semapa, que controla a pasteira e papeleira Navigator [antiga Portucel] e é dona da cimenteira Secil, anunciou que o lucro líquido consolidado atingiu os 114,9 milhões de euros (ME) em 2016. Um crescimento de 40,9% face a 2015.

"O aumento do EBITDA [resultado antes de juros, impostos, amortizações e depreciações], a melhoria dos resultados financeiros [falamos, por exemplo, de custos relacionados juros suportados ou amortização de imóveis] e a comparação favorável dos impostos sobre lucros, mais que compensaram os efeitos do aumento de amortizações e provisões e da redução da participação na Navigator após julho de 2015", disse a empresa em comunicado.

O volume de negócios consolidado do grupo Semapa caiu 2,7% para 2.074,6 milhões em 2016, com as exportações e vendas no exterior a situarem-se nos 1.606 milhões, ou seja, 77,4% das vendas.

A Navigator é a líder europeia na produção de papel UWF -Uncoated Woodfree - e a sexta maior no mundo. A empresa também é a maior produtora europeia de pasta de papel BEKP, e quinta maior a nível global.