Christine Lagarde, diretora do Fundo Monetário Internacional, diz-se “frustrada pela diferença salarial entre homens e mulheres”. Numa entrevista à CNN, exibida esta terça-feira, a diretora do FMI afirmou ainda que “há muito trabalho por fazer para que se atinja a igualdade de género”.

A propósito de um estudo da Accenture, uma empresa de consultadoria, que revela que a paridade salarial deverá ser atingida em 2044, 36 anos antes do previsto, mesmo assim a realidade dos dias de hoje não deixa de incomodar a líder do FMI. Lagarde mostra-se “descontente e frustrada” com o atual estado de coisas.

A diretora do FMI apresentou outro estudo, realizado pelo FMI, que revela que as empresas que colocam mulheres nos cargos de chefia apresentam melhores resultados.

É inequívoco, mais mulheres nos cargos de direção melhores resultados no fim do dia”.

“A questão não é afastar os homens para dar lugar às mulheres, mas lutar pela igualdade de género sensibilizando as empresas”, defendeu ainda Lagarde.

A diretora do FMI confessou que já criou incómodo a certos homens por ser mulher e ocupar cargos com relativa importância. “Já ouvi coisas que prefiro não reproduzir aqui”.