O Estado poderá ter que indemnizar cerca de 150 centros que se adaptaram para realizar inspeções a motos com cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos. A Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel critica, em declarações ao Público, a forma como o IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes geriu o processo tutelado pelo ministério do Planeamento e Infraestruturas.

Desde setembro que estes centros têm as instalações e os equipamentos prontos para as inspeções. Porém, mais de cinco meses depois continuam por publicar os diplomas que vão permitir avançar com as novas avaliações.

As novas inspeções estão previstas desde 2012 e abrangem motociclos, triciclos e quadriciclos com cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos.

O Governo chegou a admitir, em maio do ano passado, que a extensão das inspeções às cilindradas mais baixas estava a ser estudada. Mas nem houve novidades sobre isso, nem os diplomas foram publicados, quando se pensava que a partir de outubro de 2016 iria estar tudo em vigor.

O Jornal Público fez as contas e são cerca de 336 mil viaturas que serão obrigadas a fazer inspeções de dois em dois anos ou anualmente.

O Estado obrigou os centros a fazer um investimento até agora inútil que ronda os 30 milhões de euros que não podem rentabilizar. Por isso, os centros de inspeção poderão, se assim o entenderem, recorrer à justiça para serem indemnizados.

Quanto a valores, o que foi noticiado é inspeção obrigatória em motos deverá custar 12,5 euros mais IVA.