A Uber decidiu suspender os testes que estava a realizar em carros sem condutor, na sequência de um atropelamento fatal que ocorreu esta segunda-feira, em Tempe, Arizona, nos Estados Unidos da América. Esta é, ao que se sabe, a primeira morte causada por um veículo autónomo.

A vítima é uma mulher de 49 anos, Elaine Herzberg, que estava a atravessar a estrada, numa passadeira, quando o carro da Uber Technologies operava em modo automático, sob a supervisão de um motorista, que não impediu o acidente. A mulher ainda foi transportada para o hospital, mas acabou por morrer.

Uber halted autonomous vehicle tests after one of its cars struck and killed a woman in Tempe, Arizona, in what is likely the first pedestrian fatality involving the technology https://t.co/eF8BT1lNvS pic.twitter.com/QCInmBtHYd

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 19 de março de 2018