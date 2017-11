Belmiro de Azevedo, o histórico patrão da Sonae, morreu esta quinta-feira, aos 79 anos, no Porto. Era o maior empregador do país. Começou do zero, vindo de uma família humilde, e chegou a ser dos homens mais ricos do país. Recorde algumas das suas mensagens mais emblemáticas.

"Os grandes líderes não ganham grandes salários" (2010)

"Preço a pagar não pode ser a miséria" (na altura do resgate da troika, em 2011)

"Salários só podem aumentar quando portugueses aumentarem produtividade" (2014)

"Assumi como estilo de vida pessoal e atitude empresarial no Grupo que dirijo: be prepared, ou seja, prepare-se para decidir com pouca informação, com pouco tempo. Por mera coincidência, o acrônimo SONAE tem, em japonês, exatamente tal significado."

"É preciso saber fazer as pequenas coisas com o mesmo estudo e dedicação com que se fariam as grandes coisas, para que, quando chegar a altura das grandes decisões as poder tomar como se pequenas fossem."

"Premiar o sucesso é fácil, mas não menos importante é premiar um fracasso inteligente, um sucesso relativo."

"A gestão é uma arte simples que se reduz em bom-senso, mais boa formação, mais informação. Sobretudo o que conta é o bom-senso."

"Porque só é empreendedor aquele que é capaz de conceber, de pôr em prática, e de instilar nos que o acompanham uma atitude de desafio permanente, de vontade de superação da indiferença."

"Os verdadeiros líderes são-no naturalmente. Não são impostos, são seguidos com facilidade pelo que os rodeiam. Têm um espírito de missão, uma visão."

"A Sonae é empreendedora, inovadora e aceita que as coisas amanhã podem ser melhores que hoje. E que as crises são mais positivas que negativas."

"Estou encantado de poder dirigir uma escola de negócios que não só diz como se faz, mostra também como se faz. A minha atividade é essa, o resto é consequência."

"O que digo e escrevo é que a criatividade nasce do desejo de fazer coisas diferentes, de ser rebelde em relação ao status quo, de apostar em situações inovadoras."

"É conhecido que uma das figuras que mais marcaram a minha vida foi o meu professor da escola primária. Um professor que exigia muito trabalho, muito rigor e muita disciplina, mas ao mesmo tempo era capaz de transmitir a paixão pela descoberta do conhecimento. Viciou-me na Educação! Acredito que é a Escola, com capacidade de estimular continuamente a aprendizagem, que terá́ também a capacidade de mudar uma sociedade para melhor."