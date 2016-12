O governador do Banco da Itália, Ignazio Visco, afirmou nesta terça-feira que as instituições nacionais e europeias estão empenhadas em encontrar soluções para os problemas dos bancos do país que precisam de ajuda.

"As dificuldades de alguns bancos estão a ser tratadas com o máximo empenho não só dos próprios bancos, mas também das autoridades nacionais e europeias, que estão a identificar onde são necessárias soluções razoáveis e satisfatórias num contexto regulamentar complexo e variado", afirmou Visco na apresentação de um livro em Roma, citado pela Reuters.

O governo italiano decidiu na segunda-feira solicitar a aprovação parlamentar para pedir emprestado 20.000 milhões de euros para garantir a estabilidade do setor bancário, começando com um possível resgate do Monte dei Paschi di Siena (MPS), já nesta semana.

De referir que a situação de crise na banca italiana têm vindo a adensar-se. No passado dia 13 de dezembro, o UniCredit, o maior banco do sistema do país da bota, anunciou hoje um plano de recapitalização na ordem dos 13 mil milhões de euros para sobreviver. Mas isso implica livra-se do crédito malparado e cortar custos, incluindo de pessoal, até 2019. No final serão menos 14 mil empregos.

O UniCredit tenta assim afastar-se do Monte dei Paschi di Siena, o terceiro maior banco italiano e único que chumbou nos testes de stress. O MPS tem estado numa corrida contra o tempo, mais concretamente contra o resgate, depois de ter visto negado, pelo Banco Central Europeu (BCE), o prolongamento do prazo para implementar a recapitalização no valor de cinco mil milhões de euros - as ações caíram cerca de 10%. Mas o rumor de que o MPS poderia ser intervencionado pelo Estado levou a uma ligeira recuperação dos títulos. Afinal poderá mesmo acontecer.