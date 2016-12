A Mitsubishi Fuso, situada em Tramagal, concelho de Abrantes, distrito de Santarém, anunciou hoje um aumento extraordinário dos salários dos seus trabalhadores a partir de 1 de janeiro.

Em comunicado, a empresa afirma que espera fechar o ano com um crescimento do volume de produção na ordem dos 7%, comparativamente a 2015, tendo decidido realizar “um ajustamento de salários extraordinário”, em quatro níveis (100, 70, 50 e 30 euros), com os maiores crescimentos a acontecerem nos escalões salariais mais baixos.

O anúncio foi feito hoje durante o tradicional almoço de Natal oferecido pela Mitsubishi Fuso Truck Europe aos trabalhadores.

Para Jorge Rosa, presidente executivo, citado no comunicado, “a medida é uma forma de agradecimento pelo esforço de toda a empresa, ao longo deste ano, que resultou na conquista de vários projetos”.

“São estas as notícias que gostamos de dar”, afirmou.

A empresa realça a criação, no último semestre do ano, a convite da administração, de um grupo de trabalho interno, representativo de todos os trabalhad\ores, para “identificar potenciais de melhoria na empresa”.

Em 2017, a Mitsubishi Fuso prevê iniciar a produção da nova Fuso eCanter, para distribuição na Europa, acrescenta a nota.

A Mitsubishi Fuso Truck Europe faz parte do grupo Daimler, um dos maiores grupos mundiais da indústria automóvel, detentor das marcas Mercedes, Smart, Fuso, Maybach, entre outras.