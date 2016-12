Os portos nacionais vão passar a cobrar uma fatura única aos navios a partir de 1 de janeiro de 2017, anunciou o Ministério do Mar em comunicado.

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, assinou esta quarta-feira, em Lisboa, os protocolos que definem que a fatura única passa a ser usada nos portos do continente a partir do próximo ano e aproveitou a ocasião para salientar a necessidade de adotar uma Janela Única Logística, à semelhança do que foi feito com a Janela Única Portuária (JUP).

“Temos de ser eficientes nos portos e na integração dos nossos portos na cadeia logística”, sublinhou Ana Paula Vitorino.

A partir do próximo ano, quando um navio entrar num porto do continente entra na plataforma digital janela Única Portuária, sendo emitida uma fatura para todos os serviços de que o navio necessite, realça o comunicado do Ministério do Mar.

Antes, os procedimentos tinham de ser tratados junto de cinco entidades diferentes.

A fatura será cobrada pelas administrações portuárias, que depois fazem os pagamentos respetivos às restantes entidades envolvidas no processo.

Os armadores farão um único pagamento, que poderão conhecer através de uma pré-fatura, na aplicação informática da JUP.