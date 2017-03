O Governo nomeou esta quinta-feira Luís Filipe de Castro Henriques para presidente do Conselho de Administração da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, substituindo Miguel Frasquilho na liderança da entidade.

O Governo nomeou Luís Filipe de Castro Henriques, António Carlos Silva, João Paulo Salazar Dias, Maria Madalena de Sousa Monteiro Oliveira e Silva e Maria Manuel Prado de Matos Aires Serrano, para os cargos, respetivamente, de presidente e vogais executivos do Conselho de Administração da AICEP, conforme parecer favorável da CRESAP", lê-se no comunicado divulgado após o Conselho de Ministros.

Luís Filipe de Castro Henriques substitui assim Miguel Frasquilho na liderança da AICEP, que terminou o mandato no final do ano passado e que deverá passar a presidente do Conselho de Administração da TAP.

Luís Filipe de Castro Henriques era vogal executivo da administração da AICEP. Já foi adjunto do ministro das Atividades Económicas, Álvaro Barreto, no Governo PSD liderado por Pedro Santana Lopes.