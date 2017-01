Hoje é dia de recuperação na Europa mas não será caso para grande entusiasmo já que o mercado de ações apenas recupera do tombo de ontem e é sempre um dos mais sensíveis à instabilidade.

Um dia caracterizado também pela fraqueza do dólar, que se acentuou após o presidente Donald Trump ter retirado os Estados Unidos do acordo Transpacífico, distanciando a maior economia do mundo dos seus aliados asiáticos.

A bolsa de Lisboa abriu em ligeira baixa, a contrariar o sentimento na Europa, isto depois de ontem os investidores terem “fugido” para ativos de refúgio perante o tom protecionista de Dobald Trump.

O PSI20 segue a esta hora a cair 0,1% para 4.555,62 pontos. Puxam o principal índice nacional para baixo: Semapa (-0,93% para 12,73 euros), The Navigator (-0,42% para 3,25 euros) e CTT (-1,2% para 5,92 euros).

E parece ser mais um dia de perdas para o BCP a cair 2,36% para 0,153 euros). O banco liderado por Nuno Amado continua a negociar também os direitos de subscrição do aumento de capital do BCP, o que acaba por pesar na negociação.

Além da evolução das políticas norte-americanos, os investidores aguardam com expetativa a decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido sobre se a primeira-ministra, Theresa May, poderá iniciar o processo de saída do país da União Europeia sem a aprovação do Parlamento.