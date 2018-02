Cada vez que as bolsas mundiais tremem ouve-se muito falar delas, mas pouco saberá o cidadão comum sobre o real motivo que despoleta este movimento. Por vezes, nem mesmos os entendidos saberão já que deduzem que seja por esta ou aquela razão que nem sempre se confirma.

Afinal este é um jogo de expetativas à escala planetária. Daí advém o facto de o mercado de ações ser dos mais arriscados, onde se pode perder mais dinheiro, embora uma expetativa acertada já tenha feito milionários, como Warren Buffet.

Quando investe, cada investidor, espera que venha a acontecer algo, com base na informação que tem hoje. Por isso dá ordem de compra, ou venda, de determinado título. Uma decisão que têm impacto no valor final desse título/ ação em bolsa.

Sobre a forma como este cálculo é feito, é melhor não irmos por aí, já que se baseia em algoritmos matemáticos, mas fica aqui uma pequena explicação de como tudo acontece para que entenda melhores fenómenos como o que ocorreu na passada segunda-feira. A praça de Nova Iorque, a famosa Wall Street por ter assumido o nome da rua onde está sedeada, tombou e arrastou a Ásia e a Europa.

O que aconteceu?

Os mercados de ações em todo o mundo caíram acentuadamente. Nos Estados Unidos, o Índice Dow Jones, o principal índice da bolsa norte-americana onde estão cotadas muitas das gigantes mundiais de vários setores - experimentou a maior queda diária em sua história. Depois os mercados da Ásia e a Europa seguiram o exemplo. O mercado de ações trabalha 24 horas à volta do globo. Ou seja, quando fecha Nova Iorque abre a Ásia e quando encerra a Ásia acorda a Europa. É um efeito em cadeia, até porque muitas das empresas estão cotadas em vários índices que compõem estas bolsas.

Por que esta queda segunda-feira?

Em parte devido aos receios de que os Estados Unidos esteja prestes a ser atingido pelo aumento da inflação. Com a redução de impostos, os resultados fortes nas empresas e o desemprego a baixar, a tendência será para a subida do consumo o que fará variar os preços em alta - a inflação. Por outro lado, com este cenário, o homónimo do Banco de Portugal, a Fed, do outro do Atlântico, pode optar por aumentar os juros pode haver, por esta via, um estímulo à poupança contra incentivo ao consumo.

Por que isso assusta os investidores?

Porque quando as taxas de juro aumentam, tende a diminuir o crescimento das empresas. As empresas precisam de pagar juros da dívida, como os Estados, e isso pressiona os resultados. Mas o aumento das taxas de juro pode também significar que há outras opções para investir, que não no mercado de ações e que serão mais rentáveis. Algo como o que aconteceu esta semana fez-se logo sentir com o aumento da procura por ativos de menor risco, como o iene japonês, metais preciosos e dívida soberana dos EUA e da Alemanha.

Como são feitas estas operações?

Muitas operações são feitas automaticamente por computadores, usando algoritmos muito complexos. Em momentos voláteis como este, o nervosismo é grande.

Esta é uma crise?

Não. Para já, ainda não. Os mercados de ações ainda estão em níveis historicamente altos, com muitas ações a cotarem a valores mais elevados do que aquilo que realmente valem. Algumas pessoas pensam que uma correção, como a grande queda desta segunda-feira, já veio atrasada.