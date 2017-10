A MEO "decidiu avançar com uma queixa-crime" contra o presidente da Sonae, Paulo Azevedo, na sequência de declarações que o gestor fez à Lusa na passada sexta-feira, anunciou hoje o grupo Altice.

O presidente da Sonae criticou, em declarações à Lusa, na passada sexta-feira, a "não decisão" da ERC sobre a compra da Media Capital pela Altice, afirmando que o negócio "criará condições" para haver indignação com a "descoberta de uma operação 'Marquês' 10 vezes maior".

Hoje, em comunicado, a Altice, que é dona da MEO, a marca de detida pela PT Portugal, que pertencia ao grupo Portugal Telecom, adianta que "na sequência das afirmações do engenheiro Paulo Azevedo" à agência Lusa, a MEO "decidiu avançar com uma queixa-crime contra" o gestor.

O grupo Altice não aceitará que terceiros façam declarações ou insinuações difamatórias relativamente a si ou à sua relação com reguladores, independentemente da posição ou poder desses terceiros. Responsabilizaremos, como é nosso dever, quem fizer afirmações relativamente à Altice que possam, ilegitimamente, afetar os nossos negócios e a nossa reputação", sublinha o grupo liderado por Patrick Drahi.

A proposta de compra da Media Capital, detentora da TVI, pela Altice consiste na aquisição pela MEO do controlo exclusivo da Media Capital, através da compra da totalidade do capital social da Vertix, SGPS, detentora de 94,69% do capital social da Media Capital, e do lançamento de uma operação pública de aquisição sobre o restante capital da Media Capital.