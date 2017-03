O social-democrata Miguel Frasquilho, atual presidente do AICEP, vai passar a ser o novo chairman, presidente não executivo da TAP. E o melhor amigo de António Costa, Diogo Lacerda Machado, será um dos novos administradores.

Frasquilho, antigo governante e antigo vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, vai assim sair da presidência da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. O anúncio da saída da AICEP foi feito na semana passada, mas até agora não se sabia onde ia trabalhar.

Já Diogo Lacerda Machado, advogado próximo de António Costa, e seu melhor amigo, integrou as negociações com os acionistas privados para que o Estado voltasse a ter maioria do capital da transportadora. Vai tornar-se vogal da administração da TAP.

O Jornal de Negócios adianta hoje que a nomeação pelo Estado de Frasquilho já tem aprovação dos acionistas privados da Atlantic Gateway, de Humberto Pedrosa e David Neeleman.

O acordo entre o Estado e os privados na TAP prevê que todos os administradores tenham experiência empresarial relevante, designadamente no transporte aéreo.

Ao mesmo jornal, o Governo apenas adiantou que já fez um convite, mas não quis falar, para já, em nomes.

A TAP regressou aos lucros em 2016, com um resultado de 34 milhões de euros, quando em 2015 tinha registado um prejuízo de 99 milhões de euros, penalizado pela retenção de capitais na Venezuela.