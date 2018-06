A Prisa decidiu não esperar mais pela decisão do regulador e acabou por deixar cair o acordo de venda da Media Capital à Altice. Uma informação apurada pela TVI junto de fonte oficial do grupo de media espanhol.

Este desfecho acontece depois de um longo impasse de há quase um ano, uma situação que levou a vários adiamentos do prazo previsto para a concretização do negócio.

A recusa por parte da Altice em acrescentar mais remédios à Autoridade da Concorrência foi um dos pontos-chave que levou o maior acionista da TVI a abdicar da venda do seu ativo em Portugal.

A mesma fonte revelou ainda que estão a ser consideradas outras alternativas a esta operação que mantenham o crescimento do grupo. Um grupo que, além de ser o maior do setor de comunicação social do país, é também um bom e rentável ativo. A Media Capital conta com os melhores profissionais para manter e até reforçar a liderança nos mercados de televisão e rádio.

O grupo espanhol assinala ainda que a recente operação de refinanciamento acordada entre os seus acionistas dependia do desfecho deste negócio com a Altice que, assim, fica pelo caminho.

O negócio estava avaliado em 440 milhões de euros e a Autoridade da Concorrência tinha considerado insuficientes as garantias dadas pela Altice.