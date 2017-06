Mais de 18.400 trabalhadores do Estado tinham apresentado, até segunda-feira, um requerimento para serem integrados nos quadros da Administração Pública, no âmbito do programa de regularização de trabalhadores precários.

O anúncio foi feito esta terça-feira pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, onde afirmou que, "até ontem [segunda-feira], através do site, tinham dado entrada 18.435 requerimentos", a maioria dos quais na área da Saúde (5.796 pedidos).

Na área da Educação, deram entrada 5.123 requerimentos. Na área da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior houve 1.964 pedidos e mais 1.555 pedidos de trabalhadores da área do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, segundo referiu o ministro.

Mário Centeno adiantou também que pretende apresentar "durante o mês de julho" uma proposta de lei à Assembleia da República relativa a esta matéria.