O ministro das Finanças disse esta sexta-feira que as negociações para a venda do Novo Banco estão a evoluir a "bom ritmo", considerando que há "condições para o acordo", embora ainda não esteja fechado.

"As negociações no âmbito do processo do Novo Banco estão a evoluir a bom ritmo, nós consideramos que há condições para um acordo", afirmou Mário Centeno, em conferência de imprensa, quando questionado sobre a venda do banco de transição.

No entanto, o ministro das Finanças disse que "as discussões ainda estão a decorrer", recusando-se a fazer mais declarações sobre esse assunto.

Desde fevereiro que o Governo está a negociar a venda do Novo Banco em exclusivo com o fundo norte-americano Lone Star.

Já na quinta-feira, o Governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, revelou no parlamento que prosseguem as negociações exclusivas com o fundo norte-americano Lone Star para a venda do Novo Banco, realçando a complexidade do processo.

"É uma matéria neste momento confidencial. Entrámos no período de negociações exclusivas, que continuam, porque se tratam de contratos muito complexos que exigem a intervenção de muitos técnicos quer do lado do BdP, quer do lado do comprador", afirmou Carlos Costa.

"A minha esperança é que, depois de terminado este processo, o banco de transição possa ser considerado um case study [caso de estudo] a nível europeu", afirmou, sublinhando acreditar que o negócio vai mesmo avançar.

Esta sexta-feira, Mário Centeno disse também que "há discussões" em Bruxelas, que têm permitido ao Governo e a outras entidades, como o BdP, "trabalhar numa solução" para os créditos não performativos, ou de rentabilidade duvidosa (NPL, na sigla em inglês).