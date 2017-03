O ministro das Finanças anunciou esta quinta-feira uma reforma com a criação de uma nova entidade que ficará com a responsabilidade da supervisão macroprudencial e será ainda a autoridade de resolução bancária, retirando essa competência do Banco de Portugal.

No Parlamento, no âmbito de uma interpelação do CDS sobre supervisão bancária, o ministro das Finanças anunciou que o Governo lançará em breve uma consulta pública com vista a debater as mudanças na arquitetura da supervisão e regulação financeira em Portugal.

O documento estará em debate público durante um período de três meses e, posteriormente a esse debate, faremos as propostas legislativas", disse Mário Centeno no Parlamento.

Segundo Mário Centeno, o Governo lançará o debate através de "um conjunto de propostas" sobre o modelo de supervisão financeira em Portugal e o caminho por onde pode evoluir, mas estas propostas serão "muito abertas", de modo a promover a discussão.

No Parlamento, Mário Centeno defendeu, contudo, a necessidade de uma entidade que torne mais eficaz a coordenação e troca de informações entre as autoridades de supervisão financeira. Ou seja, Banco de Portugal, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

Impõe-se uma coordenação reforçada (...) com uma entidade vocacionada para uma visão global do sistema financeiro", afirmou o ministro.

O governante disse, então, que o Governo irá propor a "criação de uma entidade com a missão de assegurar a troca vinculativa de informações e a coordenação da atuação das autoridades de supervisão", que irá substituir quer o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros quer o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira.

Esta nova entidade, acrescentou, terá a "responsabilidade última da estabilidade financeira" e "deverá ter as funções de autoridade macroprudencial e autoridade nacional de resolução".

CDS fala de "folhetim de nomeações"

Atualmente, o Banco de Portugal tem a função da supervisão macroprudencial e é também a instituição liderada por Carlos Costa que tem a responsabilidade das resoluções bancárias, como aconteceu no BES e no Banif.

O governador do Banco de Portugal já tinha manifestado desejo que fosse uma outra entidade, que não o regulador e supervisor bancário, a ter a função de autoridade de resolução bancária, de intervir em bancos em dificuldades.

Apesar das alterações poderem até ser desejadas, o CDS-PP considera que a solução adiantada revela um "processo de partidarização em curso" no Banco de Portugal, com um "folhetim de nomeações".

O Governo e os partidos que o apoiam têm tentado transformar aquilo que deve ser uma discussão de soluções numa mera controvérsia de nomes. Depois da novela das nomeações para a Caixa Geral de Depósitos, começamos agora a assistir ao folhetim das nomeações para o Banco de Portugal", defendeu a vice-presidente do CDS e deputada Cecília Meireles.

Na abertura de uma interpelação ao Governo sobre supervisão bancária, e na presença do ministro das Finanças, Cecília Meireles declarou: "Aquilo a que assistimos nos últimos dias, e que já parece mais um processo de partidarização em curso do Banco de Portugal contará, da parte do CDS, com uma oposição firme e resoluta".

Para a deputada, o CDS vê "muito bem a diferença entre o que se passou com o BES e o tempo em que o Banco de Portugal pura e simplesmente não atuava, não via e não agia, tendo passado completamente ao lado de todos os problemas do BPN".

Não aceitaremos jamais um regresso ao passado - ao passado da supervisão de Vítor Constâncio", afirmou, argumentando que essa é a supervisão que existiu "pela mão do PS, e a que o BE parece querer hoje emprestar o braço, através da nomeação do seu antigo presidente, Francisco Louçã".

Cecília Meireles referiu-se, assim, à recente nomeação do antigo coordenador do BE, Francisco Louçã, para o Conselho Consultivo do Banco de Portugal.

A deputada apresentou os projetos que os centristas irão formalizar, começando pela proposta de nomeação das entidades administrativas independentes, como o Banco de Portugal, pelo Presidente da República, por proposta do Governo, e com audição no Parlamento.

Num outro projeto de lei, o CDS debruça-se sobre "o problema quase unanimemente identificado da inadequação dos modelos de governo societário de várias instituições financeiras", para que "fique claro que a supervisão deve incidir sobre o funcionamento efetivo das estruturas de gestão dos bancos e não apenas sobre a sua existência formal".

Os centristas avançam também com uma proposta para que os diretores de departamento do Banco de Portugal sejam escolhidos por concurso, com o objetivo de aumentar a transparência e o mérito.

PSD tem "maiores reservas"

Por seu turno, o PSD manifestou abertura para discutir e “aperfeiçoar a supervisão” do sistema bancário, mas alertou ter as “maiores reservas” sobre “a autonomização do poder de resolução”.

A posição dos sociais-democratas foi expressa pelo deputado António Leitão Amaro na interpelação do CDS sobre supervisão bancária, no Parlamento, e em que foram discutidas propostas dos centristas e do Governo.

Segundo Leitão Amaro, as mudanças devem cumprir “três premissas”, a começar pela “preservação e reforço da independência” das instituições de supervisão.

É fundamental para evitar a captura do sistema financeiro por práticas destrutivas que já vimos no passado e não permitir que os bancos sejam meios de influência política”, disse.

As alterações “não podem permitir uma fragmentação da ainda escassa capacidade instalada e massa critica nos reguladores nacionais” nem “causar tão elevados custos de transição que perturbariam a estabilização do sistema financeiro”, acrescentou.

Por outro lado, o deputado do PSD manifestou “as maiores reservas quanto à autonomização do poder de resolução”.