O Ministério das Finanças disse esta sexta-feira, em comunicado, que Portugal sairá de 'lixo' mais rapidamente do que esperado. Em comunicado, a tutela sublinha que a decisão da Fitch de melhorar a perspetiva do ‘rating’ de Portugal, que passou de "estável" para "positiva", vem no seguimento de indicadores favoráveis da economia e das contas públicas.

Esta alteração abre caminho a uma atualização do ‘rating’ da República para o grau de investimento de qualidade. Tendo por base os desenvolvimentos orçamentais e a dinâmica de crescimento económico recentes, essa atualização deverá ocorrer mais rápido do que o anteriormente esperado pela maioria dos agentes de mercado”, lê-se no comunicado das Finanças, divulgado logo após ter sido conhecida a decisão da Fitch.

Esta agência de notação financeira melhorou a perspetiva do ‘rating’ da República Portuguesa de “estável” para “positiva”, abrindo caminho a uma alteração do ‘rating’ que, para já, continua em ‘BB+’, dentro do grau de ‘não investimento’ (vulgarmente chamado de ‘lixo’).

A nota à imprensa cita o ministro das Finanças, Mário Centeno, para quem a decisão da Fitch, após a formalização da saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo de Portugal, “surge em linha com a acumulação de indicadores que atestam a trajetória de melhoria substancial da economia portuguesa”.

Para o governante, Portugal conseguiu “um movimento de viragem impressionante alicerçado no crescimento equilibrado".

O comunicado das Finanças considera ainda que o esforço orçamental que a Fitch reconhece com a alteração de perspetiva "assenta num controlo rigoroso da despesa, num novo impulso do crescimento, baseado na performance das exportações e do investimento empresarial, bem como no dinamismo do mercado de trabalho” e que são estes “pilares fundamentais de uma estratégia de crescimento inclusivo” que garantem “uma ampla base de apoio social ao programa de reformas em curso”.

Além da Ficth, as outras duas principais agências de notação financeira, Moody’s e Standart and Poor's (S&P), ainda mantêm Portugal no nível de 'lixo', o que encarece os custos do financiamento do Estado e das empresas portuguesas.

Em Lisboa, à chegada do Conselho dos Ministros das Finanças da União Europeia, que se realizou no Luxemburgo, Centeno reiterou que a melhoria da perspetiva do 'rating' é "mais um reconhecimento do enorme esforço" feito na economia e nas contas públicas.

É um sinal, mais um, do reconhecimento do enorme esforço que tem sido materializado nos resultados económicos que têm sido conhecidos e no rigor das finanças públicas que Portugal tem vindo a desenvolver".

Centeno vincou que o Governo continuará a trabalhar nas metas já traçadas de crescimento da economia e consolidação orçamental, acreditando que esse caminho "significará no futuro que haverá mais revisões de perspetivas das restantes agências e mesmo uma alteração do 'rating' da República".