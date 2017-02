O acesso da comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) a comunicações, e-mails e SMS trocados entre o ministro das Finanças e o ex-presidente do banco público António Domingues vai ser chumbado pela esquerda parlamentar.

O presidente da comissão, José Matos Correia, esteve esta terça-feira de tarde reunido à porta fechada com os coordenadores dos vários partidos e indicou no final aos jornalistas que os pedidos de PSD e CDS-PP para que as trocas de comunicações entre Mário Centeno e António Domingues integrassem os trabalhos foram chumbados provisoriamente, decisão que será reiterada formalmente em reunião, à porta aberta, na quarta-feira.

Questionado sobre quem foi a maioria que chumbou o pedido, Matos Correia declarou apenas que "não foram certamente os partidos" que pediram as comunicações, tendo sido portanto a esquerda parlamentar - PS, BE e PCP - a negar a integração no espólio da comissão desses textos.

O motivo invocado terá sido o da não inclusão dos conteúdos das comunicações no objeto da comissão parlamentar de inquérito, que abarca a gestão do banco público entre 2000 e 2015.

PS e cds-pp trocam acusações

O PS acusou PSD e CDS de atuarem de forma "doentia" contra o ministro das Finanças, com os centristas a falarem numa "ficção de comissão de inquérito" no que refere aos trabalhos da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Aquilo que se passou hoje é de uma gravidade extrema e motivará da parte do CDS uma reação ponderada", declarou João Almeida, coordenador do CDS-PP na comissão de inquérito à CGD.

O centrista falava no seguimento de uma reunião à porta fechada entre o presidente da comissão e os deputados coordenadores, e referia-se ao bloqueio da esquerda ao acesso dos deputados a comunicações, e-mails e SMS trocados entre o ministro das Finanças, Mário Centeno, e o antigo presidente da Caixa António Domingues.

O que nos querem impor é uma ficção de democracia, uma ficção de comissão de inquérito, em que formalmente continua tudo a funcionar mas na prática não podemos perguntar nada. E se, por acaso, por distração conseguirmos perguntar algo, as respostas encaminhadas não podem ser conhecidas nem usadas pela comissão", sustentou o deputado do CDS-PP.

Antes, o coordenador socialista nos trabalhos, João Paulo Correia, havia referido que as comunicações em causa "não fazem claramente parte do objeto da comissão de inquérito", que passa por avaliar a gestão da Caixa até 2015 e entender o porquê da necessidade atual de uma nova recapitalização.

Em momento algum o senhor ministro das Finanças se compromete com o dr. António Domingues quanto à dispensa da entrega da declaração de rendimento e património junto do Tribunal Constitucional", declarou todavia o socialista.

Na semana passada, Correia havia garantido que hoje, terça-feira, quando se quebrasse a "confidencialidade de forma legal da documentação enviada à comissão de inquérito" ficaria claro que acusações do CDS-PP, em concreto, a Mário Centeno não passariam de "uma montanha que pariu um rato".

"Vejam lá o tamanho do rato, que é tão grande que não se pode mostrar", diria hoje o centrista João Almeida, recordando essas palavras - O CDS-PP vai agora ponderar "o seu papel na comissão de inquérito" e "todos os mecanismos" que pode utilizar para enfrentar esta posição dos partidos da esquerda, vincou ainda o deputado.