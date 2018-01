Ao chegar à primeira reunião por si presidida no Eurogrupo, Mário Centeno mostrou-se confiante e otimista quanto aos pontos em agenda: Grécia, reforço da união económica e monetária e a análise dos resultados da mais recente missão de vigilância pós-resgate a Portugal. Titular da pasta das Finanças há mais de dois anos, Centeno espera, nesta sua estreia na liderança, ouvir falar bem do que o seu país e o seu Governo fizeram.

Vamos ouvir palavras de grande encorajamento, é isso que temos ouvido ultimamente, e é resultado dos resultados que temos apresentado. Há um sentimento muito positivo sobre o desempenho da economia portuguesa e das finanças públicas em Portugal. Isso deixa-nos muito satisfeitos e vamos obviamente saudar, o Eurogrupo no seu conjunto, esses desenvolvimentos e ficar muito contentes".

O presidente do Eurogrupo assinalou que "todos" sabem "como progredir": "o que precisamos de fazer, as reformas que temos de fazer e que estamos a fazer em Portugal para aumentar a nossa capacidade produtiva". Saí esperar, "seguramente", uma "boa mensagem" do Eurogrupo. Embora tenha tecido elogios a Portugal, a Comissão Europeia pediu às autoridades que acelere o ritmo de reformas.

As perguntas sobre Portugal surgiram em terceiro entre as colocadas pelos jornalistas portugueses, a quem Centeno começou por se dirigir dizendo: "É bom vê-los aqui hoje".

Grécia e outros desafios

Reconhecendo que a agenda que tem pela frente, nos próximos dois anos e meio de mandato à frente do Eurogrupo, é "muito exigente", o ministro português olha para o lado positivo: "Mas é muito interessante".

Temos de aproveitar todos os momentos, é construção que não diria difícil, mas corajosa, respondendo a todas as circunstâncias que nos vamos cruzando. Este é um momento particularmente importante por vários motivos: coordenação dos ciclos políticos em vários países da Europa que não aconteceu no passado; vivemos maior expansão de crescimento económico na área do euro desde que ela existe; e temos um apoio, que se reflete no resultado das eleições, alargado para a construção europeia"

Hoje, o primeiro ponto da agenda é a situação na Grécia, em relação à qual Centeno espera "boas notícias", experando concluir a terceira revisão do programa de ajustamento grego. "Certamente serão dados passos muito firmes nesse sentido. Há grande otimismo e determinação das autoridades gregas e serão seguramente boas notícias para a população grega".

Depois, e para além de Portugal, em cima da mesa da reunião estará também o reforço da união económica e monetária a desenvolver nos próximos meses. O objetivo, disse Centeno, é "chegar à cimeira de junho com decisões para tomar". Há muito trabalho pela frente, "um conjunto de tópicos muito vasto". E é para "começar hoje". "É pôr maos- à obra".

O líder do Eurogrupo vê, ainda, com bons olhos, o alargamento da Zona Euro a outros países. Outro desafio.