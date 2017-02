O regresso às 35 horas de trabalho semanal na Função Pública não levou a um aumento do custo de despesas com pessoal no ano passado. A garantia foi dada pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, no Parlamento.

Não existiu um aumento do custo global com pessoal com o regresso às 35 horas”

O ministro das Finanças citou aos deputados da comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social o estudo do impacto da reposição do horário semanal na administração pública, para justificar essa conclusão.

Centeno indicou ainda que a despesa global com pessoal subiu, em comparação com o ano de 2015, e em contabilidade pública, 680 milhões de euros no ano passado.

Para isso, a justificação dada pelo governante foi um conjunto de fatores que não o regresso às 35 horas.

O que o Orçamento do Estado para este ano prevê é que o regresso às 35 horas de trabalho semanal na função pública custe 25 milhões de euros aos cofres do Estado durante este ano de 2017, sendo o setor da saúde responsável por mais de metade deste custo (19 milhões).