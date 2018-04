Mário Centeno admitiu que o Estado está disponível para ajudar a Associação Mutualista do Montepio, caso seja preciso, e reforçou, tal como já tinha dito, que o Novo Banco pode precisar de mais injeções de capital, em 2019.

No caso da Associação Mutualista do Montepio, o ministro das Finanças diz que o Governo terá de ter essa disponibilidade, como tem tido até aqui.

Temos de ter, se e quando formos chamados a fazê-lo, se formos chamados a fazê-lo, princípios de orientação, e esses são os mesmos que temos feito até aqui e é evidente que precisamos de olhar para o sistema financeiro como um todo, com a mesma atitude que temos feito até agora, mas também com a certeza adicional de que está hoje muito mais robusto do que há uns anos", disse em entrevista ao Jornal de Negócios.

Centeno diz que "o garante último da estabilidade financeira é o Governo, e dentro do Governo o ministro das Finanças" e, portanto essa disponibilidade não pode ser negada: "[Governo] Tem de estar preparado para tomar as medidas de política económica que garantam que a recuperação do país permita uma recuperação sustentada de todas as instituições empresariais, de solidariedade, que sofreram ao longo dos anos, e com a crise, também internacional, uma decrescente dificuldade".

Sobre o Novo Banco, tal como tinha dito noutra entrevista, pode ser necessária nova injeção no próximo ano.

"A expectativa é que as injeções de capital tenham um perfil decrescente muito significativo no tempo e que a existir, e pode existir, nova chamada de capital em 2019, ela seja significativamente inferior, muito significativamente inferior, a 2018", assegurou.

Apesar disso, Centeno reforçou que o que foi feito com o Novo Banco, este ano, foi um "empréstimo".